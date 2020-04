Börse: Positive Überraschung bei der Deutschen Bank

Im ersten Quartal hat die Deutsche Bank einen Gewinn vor Steuern von 206 Millionen Euro verbucht. Analysten hatten mit einem Minus von im Schnitt 269 Millionen Euro gerechnet. Konzernchef Sewing zeigte sich sehr zufrieden. Die Ergebnisse für das erste Quartal bestätigten die Fortschritte beim Umbau der Bank, so sagte er. Doch auch die Deutsche Bank spürt die Folgen der Virus-Pandemie und will eine halbe Milliarde Euro für faule Kredite zurückstellen. Zudem macht sie Abstriche beim Kapitalziel und könnte die angepeilte harte Kernkapitalquote von mindestens 12,5 Prozent leicht unterschreiten. Man wolle den Spielraum nutzen, um Kunden zu unterstützen, die uns jetzt ganz besonders brauchen, erklärte Sewing.

Gute Vorgaben für den Start des DAX

Die vollständige Bilanz für das erste Vierteljahr präsentiert das Geldhaus zwar erst am Mittwoch. Dennoch könnte die Ankündigung des überraschenden Quartalsgewinn schon heute für entsprechende Kursreaktionen sorgen an den deutschen Börsen. Die Vorgaben für den Start des DAX sind freundlich. Die japanische Zentralbank kündigte weitere geldpolitische Lockerungen an und sorgte für einen positiven Wochenstart in Asien. Der Nikkei-Index in Tokio gewinnt rund 2 1/2 Prozent, in Seoul steht ein Plus von gut zwei Prozent zu Buche, in Hongkong von 1,6 Prozent und in Shanghai von 0,7 Prozent. Der Euro steht bei 1, 08 42 Dollar.