Börse: Neue Zölle gegen China belasten Handel in New York

US-Präsident Trump hat erneut nachgelegt im Handelskrieg mit China. Er kündigte neue Zölle von 10 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von rund 300 Milliarden Dollar ab September an. Erst gestern waren die Handelsgespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt gestern beendet worden, ohne konkrete Ergebnisse. Sie sollen aber Anfang September fortgesetzt werden. Doch ob die neuen Zölle eine konstruktive Wirkung auf die Handelsgespräche haben werden, ist mehr als fraglich.

Nervosität an den Börsen

An den Aktienmärkten hat das die Sorgen geschürt, dass sich der Handelskonflikt weiter verschärfen wird, statt sich endlich zu entspannen. Und so schmolzen die anfangs deutlichen Gewinne wie Schnee in der Sonne und am Ende schloss der Dow Jones Index an der Wall Street mit einem Minus von 1,1 Prozent auf dem Endstand von 26.583 Punkten. Der Nasdaq an der Technologiebörse sank um 0,8 Prozent. Hierzulande schloss der Late-DAX im Späthandel mit 12.166 Punkten, etwa 90 Punkte unter dem Schlussstand des DAX im Xetra-Handel. Da hatte der 0,5 Prozent an Wert gewonnen. Der Euro lag zu Handelsschluss in New York bei 1, 10 90 Dollar.