Börse: Möglicher Führungswechsel bei ThyssenKrupp

Vorstandschef Kerkhoff soll nach dem Willen maßgeblicher Aufsichtsräte nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder gehen. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats habe empfohlen, mit Kerkhoff Verhandlungen über eine zeitnahe Beendigung seines Vorstandsmandates aufzunehmen, teilte das Unternehmen gestern am späten Abend überraschend mit. Nach mehreren Strategiewechseln und Prognosesenkungen hatte Kerkhoff zuletzt immer mehr an Vertrauen im Markt verloren. Die Aktie musste vergangene Woche die erste Börsenliga verlassen und notiert nun im MDAX der mittelgroßen Werte.

Mögliches Amtsenthebungsverfahren Trumps verunsichert

Die Vorgaben für den Handelstag sind heute nicht besonders. Die Unsicherheit um eine mögliche Amtsenthebung des US-Präsidenten hatte in den USA die Kurse gedrückt. Der Dow Jones an der Wall Street sank um 0,5 Prozent, der Nasdaq sogar um 1,5 Prozent. In Tokio geht es jetzt um 0,4 Prozent bergab und der Euro notiert knapp unter 1, 10 Dollar.