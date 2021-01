Börse: M-DAX mit neuem Rekord

Die Anleger ließen die neue Verschärfung der Corona-Maßnahmen außer Acht. Das sei in etwa so schon erwartet worden, hieß es an den Märkten. Man konzentrierte sich deshalb viel lieber auf den Stabwechsel in Washington. Am Tag der Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris setzen die Anleger auf die politischen und wirtschaftlichen Versprechen von Joe Biden.

Merck unter Druck, Autowerte begehrt

Unternehmensseitig fielen im Dax die Aktien von Merck negativ auf, mit 4 Prozent Minus. Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern enttäuschte mit dem Abbruch einer Lungenkrebsstudie gemeinsam mit GlaxoSmithKline. Dafür lief es bei den Autowerten bestens. Daimler bekam gute Analystennoten, das schob den Kurs 4 Prozent nach oben. VW und BMW gewannen über 3 Prozent. An der Wall Street schaffen S&P 500 und Nasdaq-Index zu Bidens Amtseinführung neue Rekorde. Der Dow Jones gewinnt aktuell ein knappes Prozent. Und der Euro steht bei 1,21 Dollar.