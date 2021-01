Börse: Luftfahrtbranche bremst DAX und M-DAX

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat die EU aufgefordert, in der Corona-Krise die Vergaberegeln für die Start- und Landerechte an viel genutzten Flughäfen weiterhin auszusetzen. Wenn es beim bisherigen Vorschlag der Kommission für den Sommer bleibe, könnte sich Lufthansa zu umweltschädlichen Leerflügen gezwungen sehen, um die attraktiven Slots behalten zu können. Das wäre verrückt, so Spohr wörtlich. Um die sogenannten Slots für die nächste Saison zu erhalten, müssen sie von den Airlines in normalen Zeiten zu mindestens 80 Prozent genutzt werden, anderenfalls vergeben sie die Aufsichtsbehörden neu.

MTU ist Schlusslicht im DAX

Die Lage in der Luftfahrtbranche bleibt extrem angespannt und Besserung ist angesichts des verlängerten Lockdown und der Ausbreitung der neuen, besonders ansteckenden Virusmutation nicht in Sicht. Das zeigte sich heute auch wieder an den Kursen der betroffenen Unternehmen. Lufthansa und Airbus zählten zu den größten Verlierern im M-DAX mit 2 bzw. 3 Prozent Abschlag. Im DAX war der Triebwerksbauer MTU das Schlusslicht mit fast 5 Prozent Minus. Der DAX verlor insgesamt 0,1 Prozent auf 13.907. Der M-DAX konnte sich ein halbes Prozent im Plus halten. Und der Euro notiert aktuell bei 1,21 45 Dollar.