Börse: Leichte Verluste nach guten China-Daten

Die Corona-Pandemie hatte ja zunächst China getroffen und der Wirtschaft des Landes im Frühjahr einen Einbruch um 6,8 Prozent beschert. Das war das erste Mal seit 1992, dass es in China einen Rückgang der Wirtschaftsleistung gegeben hat. Doch weil die Volksrepublik das Virus mittlerweile im Griff zu haben scheint, nimmt die Konjunktur seit Monaten wieder Fahrt auf. Die Daten aus dem Pekinger Statistikamt heute belegen den anhaltenden Aufwärtstrend.

Produktion und Einzelhandel in China ziehen weiter an

So legte die Produktion in den Industriebetrieben im November im Vorjahresvergleich um 7 Prozent zu. Damit wurde das Wachstum aus dem Vormonat noch leicht übertroffen. Einen erneuten Sprung machten auch die Einzelhandelsumsätze, die im November um fünf Prozent zulegten, nach plus 4,3 Prozent im Oktober.

Kleine Verluste an den Börsen

Die Anleger an den Börsen hatten mit den guten Zahlen gerechnet. Sie nehmen ein paar Gewinne mit. In Shanghai geht es leicht um 0,2 Prozent nach unten. Auch in Tokio schloss der Leitindex Nikkei soeben 0,2 Prozent schwächer mit 26.688 Yen. An der Wall Street hatte der Dow Jones gestern 0,6 Prozent verloren. Der Euro steht am Morgen bei 1, 21 54 Dollar.