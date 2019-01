Börse: Konjunkturoptimismus hilft DAX ins Plus

Wenn es in China wieder besser läuft, dürfte sich das positiv auf die gesamte Weltwirtschaft auswirken, so die Meinung vieler Börsianer. Das hat die Furcht vor einem globalen Wirtschaftsabschwung wieder etwas in den Hintergrund gedrängt, die gestern ja von den schwachen Handelszahlen aus China erneut befeuert worden war.

DAX folgt asiatischen Börsen nach oben

Und so haben die Konjunkturoptimisten das Zepter in der Hand zu Handelsstart an den deutschen Börsen. Zuvor hatten die Kurse an den Aktienmärkten in Asien kräftig zugelegt, trotz der Unsicherheit vor einem Brexit-Chaos nach der Abstimmung am Abend in London. Der DAX gewinnt rund 10 Minuten nach Börsenbeginn 1,2 Prozent auf 10.987 Punkte. Größter Gewinner im Index ist das Papier der Deutschen Post mit plus 3,5 Prozent, weil sie wohl im April eine verschobene Portoerhöhung nachholen kann. Der Euro notiert mit 1, 14 60 Dollar.