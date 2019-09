Börse: Kaeser warnt vor Zweiteilung der Welt

Die deutsche Wirtschaft warnt vor einer Zweiteilung der Welt in einen amerikanischen und in einen chinesischen Einflussbereich. Das sei der Garant für die nächste weltweite Rezession, sagte der Vorsitzende des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Siemens-Chef Joe Kaeser. Wenn Unternehmen gezwungen würden, sich für eine Seite zu entscheiden, sei das auch nicht im Interesse von Export-Staaten wie Deutschland.

Autoaktien halten DAX im Plus

Heute wurden die deutschen Börsen gerade von den Exportaktien gestützt. Die Ausfuhren waren im Juli nämlich - anstatt eines vorhergesagten Rückgangs - doch gestiegen. Und so zählten zum Beispiel die Autowerte am Ende zu den größten Gewinnern. BMW, Daimler und Volkswagen schafften zwischen 1,5 und 2,5 Prozent Plus. Beim Autozulieferer Continental waren es sogar fast vier Prozent mehr. Das stützte auch den DAX insgesamt. Das Börsenbarometer zeigte am Ende 0,3 Prozent nach oben auf 12.226 Punkte. Noch zum Euro: der steht bei 1,10 60 Dollar.