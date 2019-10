Börse: Infineon-Aktie unter Druck

Die Infineon-Aktie verliert kurz nach Handelsstart an den deutschen Börsen drei Prozent und ist damit größter Verlierer im DAX. Der US-Konkurrent und Chipkonzern Texas Instruments hatte gestern nachbörslich in den USA einen Umsatz- und Gewinnrückgang bekannt gegeben und die Börsianer auch mit dem Ausblick aufs laufende Quartal enttäuscht. Die Aktie von Texas Instruments brach im nachbörslichen US-Handel um knapp zehn Prozent ein.

DAX startet mit Verlusten

Rund 10 Minuten danach büßt das deutsche Börsenbarometer 0,3 Prozent ein auf 12.718 Punkte. Schwach zeigen sich hier auch die Papiere von Wirecard und SAP mit Abschlägen zwischen 1,5 und 1,3 Prozent. Die Vorgaben der internationalen Börsen waren verhalten. Die Brexit-Unsicherheit sorgte für Zurückhaltung. In Tokio schloss der Nikkei mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent, in Shanghai steht ein Minus von 0,5 Prozent zu Buche und an der Wall Street hatte der Dow Jones gestern 0,2 Prozent verloren. Der Euro steht bei rund 1, 11 20 Dollar.