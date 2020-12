Börse: Impf-Begeisterung der US-Anleger währt nicht

In den USA tobt Corona und auch wenn Joe Biden wohl bald Präsident sein wird, so kommt das Land damit auch politisch wohl noch lange nicht zur Ruhe. Es dürften vor allem diese Probleme gewesen sein, die viele Anleger die Freude über den Start der Impfkampagne in den USA schnell wieder haben vergessen lassen. Und so hielten die Gewinne beim Dow Jones nicht durch. Herausgekommen ist ein Minus von einem halben Prozent auf 29.862. Der Nasdaq-Index immerhin konnte sich noch einigermaßen klar im Plus halten.

Lockdown schadet DAX nicht

An den deutschen Märkten sah es da besser aus. Der anstehende Lockdown konnte dem DAX wenig anhaben. Die Anleger sind derzeit einfach zu sehr damit beschäftigt, das billige Geld der Notenbanken unterzubringen. Wenn dann noch an den Aktienmärkten die Kurse zwischenzeitlich abtauchen, wie Ende letzter Woche, dann ist das ein willkommener Anlass, gleich wieder einzusteigen. Und so legte der DAX am Ende fast 1 Prozent zu. Noch kurz zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei 1,21 50 Dollar.