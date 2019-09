Börse: Hoffnung auf Zinssenkung beflügelt DAX

Rund 10 Minuten nach Handelsbeginn verbucht der DAX ein Plus von 0,5 Prozent auf 12.325 Punkte. Die Hoffnung auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik durch die EZB gibt den Kursen Unterstützung. Morgen trifft sich ja der Zentralbankrat der EZB und da gehen die Anleger fest von einer Senkung des Einlagenzinses bei der Notenbank aus, um die Konjunktur im Euroland zu stützen. Vielleicht kündigt EZB-Chef Draghi ja zusätzlich noch eine Wiederaufnahme der Wertpapierkäufe an. Die Erwartungen an den Märkten an die Notenbank sind hoch.

Merck sieht sich bei Zielen im Plan

Zu den größten Gewinnern im DAX gehören derzeit die Aktien von Infineon, der Lufthansa und Merck mit Aufschlägen zwischen 1,3 und 1,7 Prozent. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hatte am Morgen seine Ziele für das laufende Jahr bestätigt und angekündigt den Fokus auf eine rasche Entschuldung und konsequente Kostendisziplin zu richten. Der Euro steht aktuell bei 1, 10 46 Dollar.