Börse: Handelsstreit-Sorgen bremsen DAX

Am Freitag hatte das Börsenbarometer noch rund ein halbes Prozent Plus verzeichnet und auf die Woche gesehen ergab sich sogar ein Gewinn von 4 Prozent. Ein klein wenig aufwärts geht es heute zu Handelsbeginn jetzt M-DAX mit den Nebenwerten. Hier stehen 0,2 Prozent mehr an den Tafeln. Stütze ist dabei die Aktie von Healthineers.

Anleger begeistert von Healthineers

Die Siemens-Tochter erreichte nach einem Schlussspurt im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 ihre gesteckten Ziele bei Gewinn und Umsatz … auch wenn das operative Ergebnis um zwölf Prozent gesunken ist auf 2,11 Milliarden Euro. Der Umsatz gab ebenfalls nach um zwei Prozent auf 13,4 Milliarden Euro, währungsbereinigt ergab sich aber ein Plus von vier Prozent, das lag am oberen Rand der Prognosen. Als Dividende will der Börsenneuling nun 70 Cent je Aktie ausschütten. Die Aktie legt jetzt gleich zu Beginn 3 Prozent zu.

Hin- und Her im Handelskonflikt

Insgesamt bremst aber wieder der Handelsstreit zwischen China und den USA. Nachdem es vergangene Woche zunächst noch danach ausgesehen hatte, als ob sich beide Seiten annähern würden, dämpfte US-Wirtschaftsberater Kudlow die Erwartungen wieder. Damit noch zum Euro: der tritt weiter auf der Stelle bei einem Dollar 14.