Börse: Gute Vorgaben für DAX und Co.

Die deutschen Börsen sollten ihre Jahreshöchststände verteidigen können. Inoffiziellen Berechnungen zufolge soll der DAX heute mit gut 12 550 Punkten in den Handel starten. Die Vorgaben der New Yorker Rekordbörsen sind gut, in Tokio geht es nach einigen guten Tagen etwas nach unten. Der Nikkei-Index verliert 0,8 Prozent. Unter dem Strich ist die Stimmung an den Börsen positiv, auch wenn die Strafzollandrohungen gegen die EU nicht gut ankommen.

Lagarde neue EZB-Chefin

Christine Lagarde soll also neue EZB-Präsidentin werden. Die IWF-Chefin ist an den Börsen respektiert, obwohl sie keine klassische Volkswirtin ist wie alle ihre Vorgänger. Sie hat aber den IWF modernisiert. Selbst Donald Trump hat vor der resoluten Französin Respekt. Einziges Manko, Lagarde hat keine Zentralbankerfahrung. Der Euro kostet 1, 12 90 Dollar.