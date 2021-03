Börse: Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

Am Ende einer überaus erfolgreichen Woche kommt es zu Gewinnmitnahmen. Der DAX kann seinen gestrigen Rekord nicht verteidigen. Er verliert 78 auf 14 492 Punkte. MDAX und TecDAX geben bis zu 0,7 Prozent nach. Einer der großen Verlierer ist Daimler mit minus 2,2. Prozent. Über Nacht hat sich Renault von seinem Aktienpaket an den Schwaben getrennt. Volumen: gut 1,1 Milliarden. Daimler hält noch seine Anteile an Renault über seinen Betriebsrentenfonds. Die beiden Autobauer aber weiterhin eng zusammenarbeiten. BMW verbilligen sich um 2,5 Prozent. Zuletzt waren aber alle Autowerte sehr gut gelaufen, weil vor allem der Automarkt in China boomt.

Deutsche Bank zahlt hohe Boni

Deutsche Bank notieren leicht im Plus. Das Geldhaus zahlt seinen Mitarbeitern Boni mit einem Gesamtvolumen von 1,9 Milliarden Euro. Ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Euro kostet 1, 19 40 Dollar.