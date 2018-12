Börse: Fulminantes Happy End in New York

Was für eine spektakuläre Achterbahnfahrt in New York. In der letzten halben Handelsstunde setzte der Dow Jones noch einmal zu einer Kursrally an und schloss 260 Punkte höher bei 23 139. Seine Handelsspanne betrug fast 900 Punkte. Der NASDAQ blieb nur noch knapp in der Verlustzone. Turbulenter konnte der Dezember in New York nicht verlaufen, der das Zeug hat zum schlechtesten Dezember seit fast 80 Jahren zu werden.

Haushaltstreit belastet

Zu allen anderen Problemen kam noch der heftige innenpolitische Streit über den Staatshaushalt dazu, der zu einer teilweise Schließung der Verwaltung geführt hat. Im Verlauf dieser Schlussrally konnten die Highwerte Apple, Google und Amazon ihre Verluste deutlich verkleinern, auf jeweils nur noch ein halbes Prozent. Man braucht kein Prophet zu sein, wenn man sagt: Es bleibt turbulent an den Märkten, auch im neuen Jahr. Der DAX schloss 2,4 Prozent tiefer bei 10 382. Der Euro kostete 1, 14 40 Dollar.