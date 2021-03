vor 15 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Exporteure zuversichtlich - DAX im Plus

Die deutschen Exporteure sind so optimistisch wie zuletzt vor zehn Jahren. Das zeigt der aktuelle Index der ifo-Exporterwartungen deutscher Industrieunternehmen, den das Münchner Institut ermittelt hat. Der DAX knüpft an die Vorwoche an und steigt.