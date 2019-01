Börse: Erholung in Sicht?

Zwar gebe es eine Reihe von Unsicherheiten, aber Investoren sollten nicht zu pessimistisch sein, sagte ein Aktienstratege der NordLB. Angesichts der Verluste des DAX in den letzten Wochen gebe es ein relativ großes Potenzial für eine Erholung.

Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit

Für Rückenwind könnten bereits zu Wochenbeginn die Handelsgespräche zwischen den USA und China sorgen. Eine US-Delegation wird heute und morgen in Peking erwartet und man hoffe auf positiven und konstruktive Diskussionen, hieß es aus dem chinesischen Handelsministerium. Börsianer hoffen auf positive Überraschungen. Allerdings hätten die Anleger noch immer an den verfehlten Umsatzzielen von Apple zu knabbern. Angesichts des schwächelnden China-Geschäfts ist der iPhone-Hersteller das prominenteste Opfer des Zollstreits mit den USA.

Gute Vorgaben aus Tokio und New York

Zudem stehen in dieser Woche eine Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda und die US-Notenbank veröffentlicht zu Wochenmitte ihre Protokolle der vergangenen Zinssitzung. An der Börse in Tokio wurden nach guten US-Vorgaben Gewinne geschrieben. Der Nikkei schloss mit einem Plus von 2,4 Prozent. An den chinesischen Börsen werden kleine Gewinne geschrieben von 0,5 Prozent in Shanghai und 0,8 Prozent in Hong Kong. An der Wall Street hatte der Dow Jones am Freitag 3,3 Prozent zugelegt. Der Euro steht bei 1, 14 18 Dollar.