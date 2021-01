Börse: Dow Jones schließt im Minus

Das US-Börsenbarometer kam seit dem Montag unterm Strich so gut wie gar nicht voran. Heftig erwischt hatte es zuletzt die IBM-Aktie. Der Computerkonzern legte enttäuschende Zahlen vor, das bestraften die Börsen mit 10 Prozent Minus. Auch an den deutschen Märkten lief es nicht ganz rund mit 0,2 Prozent Minus beim DAX am Ende. Von Montag bis Freitag ergibt sich aber immerhin ein Plus von 0,6 Prozent.

Siemens mit 10 Prozent Wochenplus

Spitzenreiter auf Wochensicht war dabei ganz klar die Siemens-Aktie mit 10 Prozent mehr, der Großteil dieses Gewinns kam am letzten Tag der Woche zustande, nachdem der Münchner Konzern seine überraschend guten Quartalszahlen vorgelegt hatte. Deutsche Bank und Merck mussten dagegen Federn lassen mit fast 7 bzw. 6 Prozent Wochenminus. Und zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei 1,21 70 Dollar.