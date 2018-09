Börse: Dow Jones schließt auf neuem Allzeithoch

Vor dem Wochenende konnten die großen Börsen noch einmal zulegen. An der Wall Street ging es zwar nicht mehr so deutlich wie noch am Vortag nach oben, der Dow Jones stieg dabei aber gleichwohl auf einen neuen Rekordstand bei 26.744 Punkten. Händler verwiesen zur Begründung vor allem darauf, dass Sorgen rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China mehr und mehr in den Hintergrund treten würden. Zugleich trieb ein Anstieg der Ölpreise Aktien aus dem Energie-Sektor an.

DAX mit deutlichem Wochenplus

Auch an den deutschen Börsen überwogen die Pluszeichen. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 12.431 Punkte. Im Wochenvergleich legte das Börsenbarometer sogar um mehr als 2 Prozent zu. An ihrem letzten Tag im DAX verteuerte sich die Aktie der Commerzbank um mehr als 1 Prozent. Sie muss den Leitindex ja verlassen und wird mit dem Handelsauftakt am Montag durch das Papier von Wirecard ersetzt. Und der Euro zeigte sich wenig verändert bei 1,1745 Dollar.