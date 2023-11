Börse: Die Entwicklungen im Oktober 2023

21.15 Uhr - Börsen in Europa und USA schließen fester

Der Rückgang der Inflationsrate auf 2,9 Prozent im Oktober war das große Thema an Europas Börsen. Die Hoffnung ist groß, dass die EZB mit ihrer Zinswende erfolgreich war und keine weiteren Zinsschritte nötig sein werden. Bundesbankpräsident Nagel warnt vor übertriebenen Hoffnungen, der Inflationsdruck bleibe weiterhin hoch. Die Börsen reagieren positiv. Der DAX schloss 0,6 Prozent höher bei 14.810 Punkten. Die Bilanz für den Monat Oktober bleibt mit einem Minus von über vier Prozent klar negativ. Nach etlichen Rückschlägen in den vergangenen Monaten konnten sich Werte wie Sartorius mit plus 8,5 Prozent und BASF mit plus 4,5 Prozent deutlich erholen. In New York schlossen die großen Indizes Dow Jones und NASDAQ jeweils 0,4 Prozent höher.

18.15 Uhr - DAX erholt sich und steigt über 14.810 Punkte

BASF hat schwache Quartalszahlen veröffentlicht. Die hohen Energiepreise, ein Nachfragerückgang sorgen für deutliche Umsatz- und Gewinnrückgänge. Überraschend kommen die Zahlen nicht. Die Aktie hatte schon in den letzten Monaten deutlich an Wert verloren. Heute verteuerte sie sich um 4,5 Prozent auf 43, 53 Euro. Offenbar hoffen die Analysten darauf, dass der Chemiekonzern trotz aller Probleme die Dividende stabil hält. Sollte das der Fall sein, läge die Rendite über acht Prozent. Bester DAX-Wert war Sartorius mit plus 8,5 Prozent. Der DAX schloss 0,6 Prozent höher bei 14.810. Ein weiterer Grund ist der deutliche Rückgang der Inflationsrate in der Eurozone.

17.49 Uhr – Marktbericht: Sartorius, Qiagen und weitere

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 29 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und elf Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.49 Uhr):

Sartorius verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 8,7 Prozent. Auch die Papiere von Qiagen (+4,9 Prozent) sowie BASF (+4,6 Prozent) konnten sich steigern.

Die höchsten Kursverluste verzeichnet bislang Deutsche Börse AG und Porsche AG mit je -0,8 Prozent, MTU Aero Engines mit -0,7 Prozent und Fresenius mit -0,6 Prozent.

15.35 Uhr - Dow Jones kaum verändert

Bevor die US-Notenbank morgen über die Zinsen entscheidet sind Anleger vorsichtig. Der Dow Jones pendelt kaum verändert um den gestrigen Schlussstand.

13.32 Uhr - US-Pharmakonzern Pfizer mit Verlust

Ein Nachfrageeinbruch bei Corona-Medikamenten und -Impfstoffen hat dem US-Pharmakonzern Pfizer den ersten Verlust seit 2019 eingebrockt. Im dritten Quartal machte Pfizer einen Verlust von 2,4 Milliarden Dollar, nach einem Gewinn von 8,6 Milliarden vor Jahresfrist, wie der Partner des Mainzer Biotechunternehmens Biontech mitteilte.

12.24 Uhr – Siemens und Microsoft mit KI Industrial Copilot

Die Technologiekonzerne Siemens und Microsoft wollen Künstliche Intelligenz (KI) für die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in der Produktion nutzbar machen. Die beiden Konzerne stellten heute den Siemens Industrial Copilot vor, der mit Hilfe von KI Roboter und andere Automatisierungs-Systeme wesentlich schneller programmieren soll. Damit ließen sich Fehler beseitigen und Simulationszeiten verkürzen. „Ein mehrere Wochen dauernder Prozess wird so auf wenige Minuten reduziert“, heiß es. Die Siemens-Teamcenter-Software soll dabei in die Microsoft-Kommunikations- und Datenaustausch-Software Teams integriert werden. Der fränkische Autozulieferer Schaeffler sei einer der ersten Anwender des Copiloten in der Entwicklung und wolle ihn bald auch in der Produktion einsetzen.

11.32 Uhr - Inflation im Euroraum im Oktober nur noch bei 2,9 Prozent

Im Oktober stiegen die Verbraucherpreise im Zuge der Serie von zehn Zinserhöhungen der EZB überraschend nur noch um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, teilte das Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzung mit. Das ist das niedrigste Inflationsniveau seit Juli 2021. Volkswirte hatten mit einer Rate von 3,1 Prozent gerechnet. Im September hatte die Teuerung noch bei 4,3 Prozent gelegen. Die Kerninflation, in der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak ausgeklammert bleiben, nahm im Oktober auf 4,2 Prozent ab nach 4,5 Prozent im September. Mit den jüngsten Inflationszahlen ist das Ziel der EZB von zwei Prozent Teuerung sehr viel näher gerückt. Zahlen gab es auch zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Das Bruttoinlandsprodukt ist von Juli bis September überraschend um 0,1 Prozent geschrumpft. Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Der DAX verbucht ein Plus von 0,6 Prozent auf 14.801 Punkte, der Euro hat auf 1,0665 angezogen.

09.17 Uhr - Kleine DAX-Gewinne zu Handelsstart

Nach guten Vorgaben aus Tokio und New York ist der DAX mit einem Plus gestartet. Er gewinnt 0,3 Prozent auf 14.760 Punkte. Allzu große Sprünge sind aber heute nicht zu erwarten, so hört man an den Börsen. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank morgen hielten sich die Anleger doch sehr zurück. Die BASF-Aktie gehört trotz schwacher Quartalszahlen zu den Favoriten im DAX mit einem Plus von gut drei Prozent. Der Euro steht bei 1,0624.

07.47 Uhr - BASF rutscht in die roten Zahlen

Der Chemieriese bekommt, wie die gesamte Branche, die schwache Weltkonjunktur und die schleppende Nachfrage zu spüren. Die Absatzmengen waren in allen Segmenten deutlich niedriger als im Vorjahresquartal - mit einer Ausnahme: der Automobilbranche, so sagte BASF-Chef Martin Brudermüller in einer Mitteilung. Die Erlöse schrumpften im Jahresvergleich um gut 28 Prozent auf 15,7 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen sank um gut 57 Prozent auf 575 Millionen Euro. Unterm Strich machte der DAX-Konzern wegen seiner Öl- und Gastochter Wintershall einen Verlust von 249 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte es noch ein Gewinn von 909 Millionen Euro gegeben. Die Aktien von BASF stehen vorbörslich etwas unter Druck.

07.24 Uhr - Samsung mit weniger Umsatz und Gewinn

Der Konzern aus Südkorea hat nach einem erneuten Verlust im Chipgeschäft im dritten Quartal wieder deutliche Gewinneinbußen verzeichnet. Der Überschuss fiel im Jahresvergleich um umgerechnet etwa 4,1 Milliarden Euro, teilte der Marktführer bei Speicherchips und Smartphones mit. Beim Umsatz verbuchte Samsung einen Rückgang um 12 Prozent auf umgerechnet rund 47,2 Milliarden Euro. Die Halbleitersparte von Samsung wies das dritte Quartal in Folge einen operativen Verlust aus, allerdings hat sich der im Vergleich zu den drei Monaten davor verringert. Das Nachfrageumfeld habe sich verbessert, so hieß es von Samsung und bei der Industrie setze sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass die Talsohle bei Speicherchips erreicht worden sei.

Die Aktie von Samsung verliert an der Börse in Seoul 0,6 Prozent, der Kospi-Index dort büßt 1,5 Prozent ein. In Tokio schloss der Nikkei-Index mit einem Plus von 0,5 Prozent auf dem Endstand von 30.859 Punkten. Der Euro notiert knapp unter 1,06 Dollar.

06.54 Uhr - Chinesische Industrie wieder geschrumpft

Der offizielle Einkaufsmanagerindex fiel von 50,2 auf 49,5 Punkte und damit wieder unter die 50-Punkte-Marke, die Wachstum signalisiert. Der Wert blieb damit unter den Markt-Prognosen von im Schnitt 50,2. Die Industrie-Produktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt war im September erstmals seit sechs Monaten wieder gestiegen. Seit Juni haben die politischen Entscheidungsträger eine Reihe von Maßnahmen zur Stützung des Wachstums vorgestellt, darunter Zinssenkungen, Finanzspritzen und Steueranreize. Analysten gehen jedoch davon aus, dass mehr politische Unterstützung notwendig sein könnte, um sicherzustellen, dass die Wirtschaft Pekings das jährliche Wachstumsziel von rund fünf Prozent erreicht.

An den chinesischen Börsen verliert der Shanghai Composite 0,2 Prozent, der CSI300 0,5 Prozent.

06.40 Uhr - Bank von Japan passt Geldpolitik leicht an

Die japanischen Währungshüter haben zwei Tage lang getagt und heute über den weiteren geldpolitischen Kurs im Land entschieden. Sie haben in Reaktion auf die steigenden Preise auch in Japan und die andauernde Schwäche des Yen ihre Geldpolitik erneut etwas angepasst. So beschloss die Zentralbank ihr Programm zur Steuerung der sogenannten Renditekurve flexibler zu handhaben. Mit ihrer zweiten Anpassung innerhalb von drei Monaten entschied sie, künftig 1,0 Prozent als neuen Referenzpunkt für die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen zu verwenden. Die bisherige Vorgabe, dass die Renditen um plus-minus 0,5 Prozent schwanken sollten, ließen die Notenbanker fallen. Ziel sei es aber nach wie vor, die langfristigen Zinssätze in der Nähe von null Prozent zu halten. Die kurzfristigen Zinssätze sollen zudem weiterhin bei minus 0,1 Prozent liegen. Die Bank von Japan geht für die Fiskaljahre 2023 und 2024 von einer Preissteigerung von 2,8 Prozent aus. Der Nikkei-Index in Tokio gewinnt zur Stunde 0,2 Prozent. Der Euro notiert knapp unter 1,06 Dollar.

Dienstag, 31. Oktober 2023