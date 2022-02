Börse: Die Entwicklungen im Monat Januar 2022

22.05 Uhr - Dow Jones nahezu unverändert

Offene Fragen zur weiteren US-Geldpolitik haben Anleger an der Wall Street am Tag nach der Zinssitzung der Fed verunsichert. Zwar gehe der Markt davon aus, dass die Notenbank im März die Zinsen anheben wird, hieß es von Händlern. Es gebe aber auch eine große Unbekannte. Nämlich den Abbau der riesigen Wertpapierbestände, die von der Fed in den vergangenen Jahren angekauft wurden, um Wirtschaft und Finanzmärkte zu stabilisieren. An den Börsen blickte man aber auch auf ermutigende Konjunkturdaten. Im vergangenen Jahr wuchs die US-Wirtschaft um 5,7 Prozent. Das war das größte Plus seit 1984. Zur Erinnerung: Damals war Ronald Reagan US-Präsident. Am Ende präsentierte sich die Wall Street uneinheitlich. Der Dow Jones trat nahezu auf der Stelle. Die Nasdaq gab um mehr als 1 Prozent nach.

17.40 Uhr - DAX steigt am Ende um 0,4 Prozent

Am Tag nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank haben sich viele Anleger neu sortiert. Denn jetzt ist offiziell klar: Die Fed wird aller Voraussicht nach im März mit Zins-Erhöhungen starten. Unter dem Strich überwogen am deutschen Aktienmarkt die Optimisten. Der DAX ging 0,4 Prozent fester aus dem Handel, bei 15.524 Punkten. An der Spitze der Gewinnerliste stand die Aktie von RWE mit einem Plus von 5 Prozent. Der Konzern hatte bereits gestern mit seinen Zahlen die Prognosen übertroffen, heute gab es dann freundliche Analysten-Kommentare. Die Deutsche Bank will nach Jahren der Hiobsbotschaften wieder hohe Gewinne erwirtschaften, und sie schüttet auch eine Dividende an ihre Anteilseigner aus. Das wurde mit einem Kursplus von mehr als 4 Prozent belohnt. Auf der anderen Seite rutschten die Papiere von SAP um 6 Prozent ab.

15.22 Uhr – EMA: Grünes Licht für Pfizer Anti-Corona-Pille Paxlovid

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für die Anti-Corona-Pille Paxlovid von Pfizer gegeben. Der zuständige EMA-Ausschuss empfiehlt eine bedingte Zulassung des Mittels zum Einsatz bei Erwachsenen mit erhöhtem Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs. Die finale Entscheidung muss noch von der Europäischen Kommission gefällt werden, dies gilt aber als Formsache. Mit der Zulassung von Paxlovid seien in der EU nun sechs Corona-Medikamente für verschiedene Stadien der Krankheit zugelassen, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Weitere würden in den nächsten Wochen folgen. Aktien von Pfizer steigen um rund zwei Prozent.

14.42 Uhr – Hohe Inflation in der Türkei

Die türkische Zentralbank hat ihre Prognose für die Inflationsrate in diesem Jahr nahezu verdoppelt. Die Verbraucherpreise würden demnach im Schnitt um 23,2 Prozent steigen, wie die Währungshüter vorhersagen. Bislang waren sie von 11,8 Prozent ausgegangen. Die Zentralbank strebt eigentlich eine Teuerungsrate von fünf Prozent an, wird dieses Ziel nach eigenen Prognosen aber auch 2023 deutlich verfehlen: Dann soll das Plus bei 8,2 Prozent liegen. Die Inflation lag in den vergangenen fünf Jahren meist im zweistelligen Bereich und zehrt an den Einkommen und Ersparnissen der Türken.

12.18 Uhr – Bankenaufseher starten Klimastresstest

Die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank wollen wissen, wie gut Europas Finanzhäuser gegen finanzielle und wirtschaftliche Schocks aus Klimarisiken gewappnet sind. Dazu leitet die Europäische Zentralbank einen Klimastresstest ein. Ab März sollen die Finanzinstitute ihre Formulare für den Test zur Bewertung übermitteln. Die Ergebnisse sollen im Juli veröffentlicht werden. Die Aufseher betonen, dass es bei dem Test keine Durchfaller geben werde. Er werde auch keine direkten Auswirkungen für die Kapitalausstattung der Institute haben. Es sollen Schwachstellen und Herausforderungen der Banken im Zusammenhang mit der Steuerung von Klimarisiken identifiziert werden. Der Test werde sowohl den Banken als auch der Bankenaufsicht viele Erkenntnisse liefern. Die EZB überwacht seit November 2014 die größten Banken im Euroraum.

09.10 Uhr - DAX startet mit Verlusten

Trotz guter Zahlen aus großen DAX-Konzernen wie der Deutschen Bank und dem Laborausrüster Sartorius verliert der DAX rund 10 Minuten nach Handelsstart 1,6 Prozent auf 15.217 Punkte. Auch nach der US-Notenbankentscheidung sei die Unsicherheit am Markt geblieben, heißt es an den Börsen. Zuvor wurden an der Wall Street und an den Börsen in Asien Gewinne mitgenommen.

Die Aktie der Deutschen Bank immerhin stemmt sich nach den guten Geschäftszahlen gegen den negativen Trend und ist um 2,2 Prozent gestiegen. Das Papier von Sartorius hingegen verliert 4,3 Prozent, obwohl der Labordienstleister im zweiten Jahr der Pandemie Umsatz und Gewinn erneut deutlich steigern konnte. Der Euro steht bei 1, 12 06 Dollar.

08.40 Uhr - Sartorius mit Umsatz- und Gewinnsprung

Der Laborausrüster Sartorius hat im vergangenen Jahr nicht nur von der Nachfrage von Impfstoff- und Testherstellern profitiert, auch das Basisgeschäft abseits Corona florierte. Der Umsatz stieg vorläufigen Berechnungen zufolge im Jahresvergleich um knapp 48 Prozent auf 3,45 Milliarden Euro und das operative Ergebnis um fast 70 Prozent auf rund 1,18 Milliarden Euro, teilte der DAX-Konzern am Morgen mit.

07.24 Uhr - Deutsche Bank mit bestem Ergebnis seit 10 Jahren

Deutschlands größtes Geldhaus hat im vergangenen Jahr einen Milliardengewinn erzielt. Der Vorsteuergewinn kletterte binnen Jahresfrist von gut einer Milliarde Euro auf rund 3,4 Milliarden Euro, teilte die Deutsche Bank am Morgen mit. Nach Steuern standen 2,5 Milliarden Euro in der Bilanz und damit mehr als vier Mal so viel wie im ersten Jahr der Pandemie.

07.02 Uhr - Anleger nach Fed-Entscheid verunsichert

Mit gemischten Gefühlen haben die Börsianer auf die Zins-Entscheidung gestern reagiert. Die US-Notenbank hat am Abend die geldpolitische Wende vorbereitet und eine erste Zins-Erhöhung für den März signalisiert. Sie hat den Leitzins zunächst noch in der Spanne von null bis 0,25 Prozent belassen. In einigen Punkten sei die Notenbank aber vage geblieben, wird an den Märkten moniert. So hat sich Fed-Chef Powell nicht auf den Umfang oder die Häufigkeit von Zinserhöhungen festgelegt. Die Unsicherheit an den Märkten bleibt. Der Nikkei-Index in Tokio schloss mit einem Minus von 3,1 Prozent auf dem Endstand von 26.170 Punkten. Der Hang Seng-Index in Hongkong verliert 2,5 Prozent und der Shanghai Composite 1,1 Prozent. An der Wall Street schloss der Dow Jones am Ende mit einem Minus von 0,4 Prozent. Der Euro steht bei 1,12 20 Dollar.

06.26 Uhr - Tesla erzielt Rekordgewinn

Der jahrelang verlustreiche E-Autokonzern Tesla hat die Gewinnzone erreicht. Trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten hat der US-Elektroautobauer im vergangenen Jahr so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Unterm Strich verbuchte der Konzern einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar und damit 665 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Erlöse kletterten um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar, teilte Tesla gestern nach US-Börsenschluss mit. Der E-Auto-Pionier lieferte 2021 gut 936 000 Fahrzeuge aus, ein Plus von 87 Prozent. Ein konkretes Absatzziel für das laufende Jahr gab Tesla nicht aus, denn die Lieferkettenprobleme könnten noch eine Weile anhalten, warnte Elon Musk. Das brachte Tesla-Aktie nachbörslich zeitweise unter Druck.

Donnerstag, 27. Januar 2022