Börse: Die Entwicklungen im Dezember 2022

22.07 Uhr - Dow und Nasdaq mit deutlichen Gewinnen

Die Wall Street hat freundlich auf die neuesten Zahlen vom US-Arbeitsmarkt reagiert. Der Dow Jones stieg um rund 1 Prozent. Die Nasdaq kam sogar um mehr als 2,5 Prozent voran. Die wöchentliche Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe waren mit 225.000 im Vergleich zu 216.000 in der Vorwoche genauso stark wie erwartet gestiegen. Dies sei ein Anzeichen für eine leichte Abschwächung und damit Normalisierung des Arbeitsmarktes, hieß es von Analysten. Anleger hoffen, dass ein sich abkühlender Arbeitsmarkt die US-Notenbank Fed und andere wichtige Zentralbanken zu kleineren Zinsschritten veranlassen könnte. Die Erholung der Kurse hänge aber auch damit zusammen, dass sich der Markt in den letzten Tagen wegen Sorgen um Infektionszahlen nach den jüngsten Lockerungen in China ziemlich schlecht entwickelt hatte. Das habe Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen.

17.50 Uhr – Marktbericht: Zalando, Sartorius und weitere

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 37 Aktiengesellschaften ein Plus und drei Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Die höchsten Kursgewinne der DAX-Unternehmen lagen heute bisher bei 4,3 Prozent (Zalando), 4,1 Prozent (Sartorius) und 3 Prozent (Siemens Healthineers).

Im Vergleich am schlechtesten verlief der Tag bisher für Daimler Truck. Die Aktie notiert 0,3 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. Covestro verlor 0,2 Prozent des Kurswerts, MTU Aero Engines verbilligte sich um 0,1 Prozent.

17.40 Uhr - DAX steigt um 1 Prozent

Am deutschen Aktienmarkt war die Stimmung kurz vor dem Jahreswechsel freundlich. Der DAX ging mit einem Plus von 1 Prozent bei 14.072 Punkten aus dem Handel.

15.52 Uhr – Dow Jones startet mit Gewinnen

Die sogenannten Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen. Damit hoffen Anleger, dass ein sich abkühlender Arbeitsmarkt die US-Notenbank und andere wichtige Zentralbanken zu kleineren Zinsschritten veranlasst. Daraufhin verbessert sich der Dow Jones um 0,9 Prozent.

14.56 Uhr – Aussagen von Tesla-Chef Musk schieben Aktie an

Ein Kommentar von Tesla-Chef Elon Musk hilft der Aktie etwas auf die Sprünge. Die Titel des US-Elektro-Autobauers notieren vorbörslich rund fünf Prozent höher. „Lassen Sie sich nicht zu sehr von der Verrücktheit der Aktienmärkte irritieren“, schreibt Musk in einer E-Mail an die Beschäftigten. Er glaube fest daran, dass Tesla langfristig das wertvollste Unternehmen der Welt werde. Aktuell befinden sich die Papiere rund 70 Prozent unter dem Niveau vom Jahresanfang. Anleger machen sich Sorgen um Teslas Produktion in Shanghai. Einige befürchten außerdem, dass Musk mit seinen Tweets und der holprigen Übernahme von Twitter der Marke schade.

11.26 Uhr - Nachgebende Kurse am Ölmarkt und an den Aktienbörsen

Zweifel an einer schnellen Erholung der Wirtschaft Chinas wegen der Corona-Welle in der Volksrepublik haben den Ölpreis gedrückt. Die Infektionszahlen in China sind nach den jüngsten Lockerungen der strengen Null-Covid-Politik schlagartig gestiegen. Und das könnte die Konjunktur bremsen und damit auch die Ölnachfrage aus China, dem größten Ölimporteur der Welt. Das beschert dem Preis für Nordseeöl Verluste. Das Barrel der Sorte Brent verbilligt sich um 1 Dollar 50 auf rund 81 Dollar 75 im Moment.

Auch an die Aktienmärkte sind die Corona-Sorgen zurückgekehrt. An der Börse in Shanghai hat der Shanghai-Composite-Index ein knappes halbes Prozent verloren, in Hongkong ging es um 0,8 Prozent bergab. In Tokio schloss der Nikkei 0,9 Prozent schwächer. Hierzulande hat der DAX nach einem schwachen Start mittlerweile leicht ins Plus gedreht. Bei schwachen Umsätzen legt er 0,2 Prozent zu auf 13.950 Punkte. Der Euro steht bei 1,06 40 Dollar.

09.14 Uhr - DAX startet mit Verlusten

Es gab heuer keine Weihnachtsrallye und nun schwinden auch die Hoffnungen auf eine zum Jahresende. Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich kurz vor dem Jahresultimo doch etwas eingetrübt. Die Anleger zeigen sich wieder zunehmend besorgt wegen der massiven Corona-Infektionswelle in China, nachdem die Abkehr Pekings von der Null-Covid-Politik und die überraschend schnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen in der Volksrepublik anfangs noch große Ermutigung am Markt ausgelöst hatten. Sie hatten die Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft Chinas und Entspannung bei den Lieferketten geschürt. Doch nun dominieren wieder die Corona-Sorgen. Und so ist der DAX den schwachen Vorgaben aus Tokio und New York gefolgt und mit Verlusten in den vorletzten Handelstag des Jahres gestartet. Gut 10 Minuten nach Beginn des Xetra-Handels verbucht er ein Minus von 0,3 Prozent auf 13.889 Punkte. Der Euro steht bei 1,06 28 Dollar.

07.09 Uhr - Covid-Infektionswelle in China verunsichert Anleger

Nach der Abkehr Chinas von ihrer strikten Null-Covid-Politik steigen die Covid-Infektionen rasant in der Volksrepublik. Die Börsianer fürchten, dass sich die Infektionswelle ausbreiten könnte mit negativen Folgen für die Wirtschaft weltweit. Das dämpft die Stimmung an den Börsen. In Tokio schloss der Nikkei-Index 0,9 Prozent schwächer, der CSI300 der wichtigsten Aktien in Shanghai und Shenzen büßt 0,5 Prozent ein. In New York sank der Dow Jones gestern um 1,1 Prozent, der Nasdaq um 1,4 Prozent. Der Euro steht am Morgen bei 1,06 24 Dollar.

06.12 Uhr - Corona-Sorgen zurück an den Finanzmärkten

An den US-Börsen scheint sich die Hoffnung auf eine Jahresschluss-Rally erledigt zu haben. Gestern gaben die Blue Chips im Dow Jones und auch Technologie-Aktien deutlich nach. Der Dow Jones Index schloss mit einem Minus von 1,1 Prozent, der Technologieindex Nasdaq sank um 1,4 Prozent. Die Anleger sorgen sich angesichts rasant steigender Covid-Infektionen nach dem Ende der Null-Covid-Politik in China vor einer neuerlichen weltweiten Ausbreitung des Virus mit möglicherweise neuen Varianten. In den USA müssen nun Reisende aus China zur Einreise ab dem 5. Januar wieder einen negativen Corona-Test vorweisen. An den asiatischen Märkten fürchtet man, dass die Infektionswelle in China die Erholung der Wirtschaft dort ausbremsen könnte. Der Nikkei-Index in Tokio verliert 1,1 Prozent, der Shanghai-Composite 0,3 Prozent. Der Euro steht bei 1,06 26 Dollar.

Donnerstag, 29. Dezember 2022