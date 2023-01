Börsen-Ticker: DAX freundlich zu Beginn des neuen Jahrs

14.02 Uhr - Russland friert Linde-Vermögenswerte ein

Einem Medienbericht hat Russland Anlagen des Industriegaskonzerns Linde im Wert von gut 450 Millionen Euro eingefroren. Ein russisches Gericht habe den Schritt angeordnet, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Damit kann Linde diese Geschäftsbereiche in Russland nicht verkaufen. Der deutsche Konzern hatte nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine sein Geschäft in Russland auf Eis gelegt und angekündigt, sich von Geschäftsbereichen in dem Land zu trennen. Die Linde-Aktie verliert 0,9 Prozent gegen den freundlichen Gesamttrend am Markt. Der DAX verbucht ein Plus von 0,9 Prozent auf 14.053 Punkte, der MDAX gewinnt 1,5 Prozent. Der Euro steht bei 1,06 83 Dollar.

12.10 Uhr - DAX freundlich zu Beginn des neuen Jahrs

Der DAX hat zum Jahresauftakt die Marke von 14 000 Punkten wieder überwunden und verbucht jetzt ein Plus von 0,7 Prozent auf 14.025 Punkte. Im vergangenen Jahr hatte er 12 Prozent an Wert verloren. Auch der MDAX erholt sich etwas und steigt um 1,2 Prozent. Er war im vergangenen Jahr um rund 28 Prozent eingebrochen. Nachrichten aus Firmen hierzulande gibt es kaum. Im MDAX knüpft die Aktie von Rheinmetall dank eines Großauftrags an das starke Vorjahr an. Mit plus 2,5 Prozent zählt die Aktie des Rüstungskonzerns und Autozulieferers zu den größten Gewinnern im Index. Im vergangenen Jahr hatte das Rüstungsgeschäft im Fokus gestanden, das von höheren Verteidigungsausgaben im Zuge des Ukraine-Krieges profitiert. Die Aktie hatte sich im Wert mehr als verdoppelt. Nun erhielt der Konzern von einem deutschen Auto-Hersteller einen über eine Viertelmilliarde Euro schweren Auftrag für Schaltschutz-Teile in Elektroautos. Der Euro steht bei 1,06 84 Dollar.

10.15 Uhr - Einkaufsmanager-Indizes unter Wachstumsschwelle

Die ersten Konjunkturzahlen des Jahres sind veröffentlicht. Der Einkaufsmanager-Index für die deutsche Industrie ging im Dezember auf 47,1 Punkte zurück. Die erste Schätzung lag noch drei Zehntel höher. Der Index für die Euro-Zone wird endgültig mit 47,8 Punkten berechnet. Beide Indizes liegen damit unter der wichtigen Wachstumsschwelle 50 Punkte. Allgemein wird ja erwartet, dass die Eurozone über den Winter in eine Rezession rutscht. Entscheidend wird sein, wie tief sie ausfällt oder ob es nur eine leichte, vorübergehende Abschwächung gibt.

09.15 Uhr - DAX startet mit kleinem Plus ins neue Jahr

Der Start ins neue Jahr scheint zu gelingen. In den ersten Minuten legt der DAX 66 auf 13.990 Punkte zu. Vor einem Jahr hatte er noch fast 16.300 Punkte auf seinem Konto. Die DAX-Prognosen für dieses Jahr sind gar nicht so schlecht. Doch mit neuen Rekorden rechnet kaum einer der Experten. Adidas hat ab heute einen neuen Chef. Björn Gulden kommt vom Konkurrenten Puma, er wechselt bildlich gesprochen in Herzogenaurach nur die Straßenseite. Die Aktie von Adidas liegt mit 0,4 Prozent knapp in der Verlustzone, die Puma-Aktie – mittlerweile im MDAX zuhause – tendiert leicht im Plus.

06.15 Uhr - Hoffnung auf besseres Börsenjahr

Die Börsen haben eine Scharte auszuwetzen. 2022 war das schlechteste Handelsjahr seit Jahren. Der DAX verlor gut zwölf Prozent, der Dow Jones neun Prozent. Der Standard and Poors gab 20 Prozent nach, der NASDAQ sogar 30 Prozent. Die Prognosen für das neue Jahr sind verhalten, aber gar nicht so pessimistisch. Entscheidend wird sein, ob die großen Volkswirtschaften eine Rezession vermeiden können. Und dass weltweit die Inflationsraten wieder nachgeben.

Der Start heute wird eher verhalten erwartet. In Tokio hat die Börse noch geschlossen. Wichtigster Termin diese Woche: Am Freitag wird in den USA der Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.