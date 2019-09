Börse: DAX wird bayerischer

Und es gibt gute Gründe für den Aufstieg in den DAX: MTU ist an der Börse mittlerweile fast doppelt so viel wert wie die Lufthansa. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 12,35 Milliarden Euro, die der Lufthansa liegt bei 6,73 Milliarden Euro. Die MTU-Aktie dürfte vom Aufstieg in den DAX profitieren, denn dadurch wird sie für institutionelle Anleger wie Investmentfonds auch aus dem Ausland interessant, die z.B. in ihren Indexfonds den DAX nachbilden.

Verhaltene Vorgaben für den Start des DAX

Das Börsenumfeld für den ersten Tag von MTU im DAX lässt allerdings etwas zu wünschen übrig. Die Börse in Tokio ist heute wegen eines Feiertags geschlossen, in Shanghai steht ein Minus von 1,3 Prozent zu Buche. An der Wall Street hatte der Dow Jones am Freitag 0,6 Prozent leichter geschlossen. Der Euro notiert am Morgen mit 1, 10 20 Dollar.