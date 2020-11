Börse: DAX vor Corona-Beratungen nur leicht im Plus

Nach Wochen politischer Unsicherheit hat vor allem das Einlenken von US-Präsident Trump zur Übergabe der Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Biden die Anleger zuversichtlich gestimmt. Der DAX ist den guten Vorgaben aus Tokio und New York gefolgt und mit einem Plus in den Handelstag gestartet. Rund 10 Minuten danach gewinnt der 0,2 Prozent auf 13.320 Punkte.

Vor den Beratungen von Bund und Ländern über weitere Corona-Maßnahmen, die vor allem wieder Handel und Gastronomie treffen dürften, halten die Anleger lieber die Füße still.

BVB und ThyssenKrupp gefragt

Gesucht sind aber einzelne Aktien wie die des Fußballvereins Borussia Dortmund mit plus 1,8 Prozent kurz nach Handelsstart. Grund ist ganz klar der 3:0-Sieg gegen Brügge in der Vorrunde der Champions-League. Im MDAX ist ThyssenKrupp umsatzstärkster Gewinner mit plus vier Prozent nach einer Hochstufung der Analysten der Deutschen Bank. Der Euro steht am Morgen bei 1, 19 16 Dollar.