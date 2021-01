Börse: DAX und M-DAX überraschend robust

Die Sorgen vor härteren Pandemie-Maßnahmen machten sich zwar an den Börsen schon bemerkbar - aber insbesondere bei den Aktien jener Unternehmen, die unmittelbar von solchen Maßnahmen betroffen wären, etwa jene Konzerne die irgendwie mit der Reisebranche zusammenhängen.

Und so gaben heute zum Beispiel im M-DAX vor allem Lufthansa und Fraport – der Frankfurter Flughafenbetreiber – nach. Die Lufthansa-Aktie war mit 2,6 Prozent Minus sogar der schwächste Wert im M-DAX. Im DAX fiel der Kurs beim Triebwerksbauer MTU ein Prozent zurück.

Hoffnungsschimmer für die Exportwirtschaft

Ausgesprochen gut lief es dagegen bei Adidas, mit fast 5. Der DAX verbuchte am Ende insgesamt 0,4 Prozent Plus. Beim M-DAX waren es 0,6 Prozent mehr. Dass es insgesamt so gut lief, lag unter anderem am überraschend robusten Wirtschaftswachstum in China - ein Hoffnungsschimmer für deutsche Exporteure und damit auch für die hiesige Konjunktur. Und schauen wir noch kurz zum Euro: der rührt sich kaum bei 1,20 75 Dollar.