Börse: DAX über 11.500 Punkte

Die Kurse steigen und steigen. Vergangene Woche legte der DAX fast 6 Prozent zu, und diese Woche geht es munter weiter. Aktuell gewinnt er 53 auf 11.558 Punkte. Seit Montag ein Plus von 500 Punkten. Die Lufthansa verteuert sich um 1,7 Prozent auf 9,40 Euro. Das Rettungspaket in Höhe von 9 Milliarden Euro kommt an den Börsen weiterhin gut an. Schließlich muss die Fluggesellschaft keinen massiven staatlichen Einfluss fürchten. Weltweit sind die Airline-Aktien gesucht, weil man darauf hofft, dass sich die Luftfahrt bald wieder belebt. Im Sommer sollen Reisen wieder möglich sein. Die Bundesregierung will ihre weltweite Reisewarnung aufheben.

Deutsche Bank unter den Gewinnern

Auch so heftig angeschlagene Titel wie die Deutsche Bank können derzeit kräftig zulegen. Sie verteuert sich um knapp 3 Prozent auf 7, 70 Euro. Was aber im historischen Vergleich immer noch ein katastrophaler Wert ist. Der Euro kostet 1, 09 60 Dollar.