Börse: DAX tritt auf der Stelle

Die deutschen Aktienmärkte sind in Wartestellung. Es will niemand verkaufen, denn die ersten Börsenprognosen für das kommende Jahr sind allesamt positiv. Auf Einkaufstour gehen will derzeit aber auch niemand; dazu sind die Kurse im November zu gut gelaufen. Sollte der DAX allerdings rund 500 Punkte tiefer liegen, dann wären das wieder Kaufkurse. Diese Einschätzung kursiert zumindest bei den Anhängern der Charttechnik. Der DAX tritt jetzt auf der Stelle, bei 13.252 Punkten.

Stühlerücken im MDAX

Die Deutsche Börse hat mitgeteilt, dass Siemens Energy kurz vor Weihnachten in den MDAX aufsteigen soll. Erst im September hatte der Siemens-Konzern seine Energiegeschäfte ja an die Börse gebracht. Der Aktienkurs von Siemens Energy kann 1,6 Prozent zulegen, auf 24,90 Euro. Der Vorstandschef hat den Investoren "stabile Unternehmensgewinne und eine verlässliche Dividende" in Aussicht gestellt.

Der starke Euro könnte noch zur Belastung für die exportorientierten Unternehmen in der Eurozone werden, womöglich könnte der Anstieg negativ auf die Konjunktur durchschlagen. Der Euro wird derzeit für Kurse um 1,2170 Dollar gehandelt.