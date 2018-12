Börse: DAX tritt auf der Stelle

Mit Spannung warten die Börsianer darauf, was die Europäische Zentralbank heute verkünden wird. Am Leitzins wird sich nach Ansicht der Experten wohl nichts ändern. Doch sie gehen davon aus, dass die EZB ab dem neuen Jahr nicht mehr zusätzliche Staatsanleihen kaufen wird. Gelder aus fällig gewordenen Anleihen wird sie aber wohl weiterhin in neue Titel stecken.

Aufatmen nach May-Sieg

Positiv aufgenommen wird an den Aktienmärkten, dass die italienische Regierung gegenüber Brüssel im Haushaltsstreit zu Zugeständnissen bereit ist. Auch das gescheiterte Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin lässt aufatmen. Allerdings ist die Gefahr eines ungeordneten Brexit noch lange nicht vom Tisch. Der DAX ist im Moment kaum verändert bei 10.935 Punkten. Im MDAX brechen die Aktien der Metro um 9 Prozent ein. Der Handelskonzern ist skeptischer beim Gewinnausblick. Der Euro ist stabil bei 1,1380 Dollar.