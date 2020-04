Börse: DAX strebt weiter aufwärts - VW und Daimler mit Zahlen

Der DAX ist mit einem kleinen Plus in den Handelstag gestartet und notierte kurz danach 0,6 Prozent höher - bei 10.864 Punkten. Größter DAX-Gewinner ist das Papier von HeidelbergCement mit plus 3,2 Prozent, gefolgt von der Deutschen Bank mit plus 3 Prozent und Volkswagen mit plus 2,8 Prozent. Auch die Daimler-Aktie ist gefragt und steigt um 1,7 Prozent. Die beiden Autobauer haben heute Quartalszahlen vorgelegt.

Autobauer ächzen unter Corona-Krise

Die Coronavirus-Krise hat deutliche Spuren in den Bilanzen der Autohersteller hinterlassen. So ist Daimler im ersten Quartal nur knapp an einem Verlust vorbeigeschrammt. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn schrumpfte auf 94 Millionen Euro - von 2,1 Milliarden im Vorjahr.

Der weltgrößte Autokonzern VW stellt sich wegen der Virus-Pandemie auf deutlich schlechtere Geschäftszahlen ein. Man erwarte ein im Vorjahresvergleich gravierend rückläufiges operatives Ergebnis, das aber noch im positiven Bereich landen werde, hieß es aus Wolfsburg. Der Gewinn vor Steuern sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal von 4,1 Milliarden auf jetzt noch 700 Millionen Euro.

Deutsche Bank gefragt, Wirecard stürzt ab

Die Deutsche Bank bestätigte den Quartalsgewinn von gut 200 Millionen Euro vor Steuern. Das den Aktionären zurechenbare Ergebnis liegt bei minus 43 Millionen Euro. Die Wirecard-Aktie ist weiter im freien Fall und um fast 13 Prozent abgestürzt.

Der Euro steht bei 1 Dollar 08 64.