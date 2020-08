Börse: DAX steuert auf August-Rekord zu

US-Notenbankchef Powell hatte vergangene Woche klargemacht, dass er derzeit auf die Lage auf dem Arbeitsmarkt mehr Wert legt als auf die Inflation. Die Geldschleusen bleiben also offen. Bei Nullzinsen und einer drohenden Inflation sind Sachwerte gefragt und da gehören eben auch Aktien dazu – immerhin gehört einem Aktionär ein Teil einer Firma. Heute kommen noch erfreuliche Konjunkturdaten aus den USA hinzu. Und so klettert der DAX zur Mittagszeit um rund ein halbes Prozent auf 13.088 Punkte. Damit liegt das Plus im August insgesamt bei gut sechs Prozent.

BMW stoppt offenbar große Verbrennermotoren

Der Autobauer BMW nimmt laut einem Medienbericht in Europa große Verbrennermotoren aus dem Programm und spart sich so die Kosten für eine Anpassung an die neue EU-Abgasnorm zum Jahreswechsel. Die Aktien von BMW steigen um gut drei Prozent. Sie führen damit die DAX-Gewinnerliste an. Der Euro steht bei gut 1,19 Dollar.