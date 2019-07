Börse: DAX startet wenig verändert

Der DAX ist mit einem kleinen Minus gestartet, hat rund 10 Minuten danach aber wieder leicht ins Plus gedreht. Er gewinnt 0,1 Prozent auf 12.268 Punkte. Die Anleger haben neben den Bilanzen einiger DAX-Konzerne in dieser Woche auch die EZB-Sitzung am Donnerstag im Blick.

Geldpolitik im Fokus der Anleger

Beim ihrem Treffen werden sich die Euro- Währungshüter zur Geldpolitik im Euroland äußern. Experten gehen davon aus, dass sie wegen der eingetrübten Konjunktur- und Inflationsaussichten die Weichen für eine Zinssenkung im September stellen werden. Als sicher gilt ja eine Zinssenkung in den USA Ende des Monats, allerdings dürfte die niedriger ausfallen als von vielen zuletzt erhofft. Das dürfte für Zurückhaltung sorgen an den Börsen.

Kursbild gemischt

Größter Gewinner im DAX ist im Moment das Papier von Wirecard mit plus 1,6 Prozent, größter Verlierer das der Münchner Rück mit minus einem Prozent. Im TecDAX gewinnt die Aktie von Siemens Healthineers ein halbes Prozent nach den guten Quartalszahlen des niederländischen Konkurrenten Philips. Der Euro steht bei 1, 12 20 Dollar.