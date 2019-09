Börse: DAX schließt 0,5 Prozent im Plus

Die Anleger an den europäischen Börsen hoffen, dass es mit dem Brexit nicht so schlimm kommen wird, obwohl die Unsicherheit anhält. Diese zeigt sich auch beim Goldpreis. Der zieht an auf 1.521 Dollar je Feinunze. Außerdem hoffen die Anleger wieder einmal auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Und so geht der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen ins Wochenende. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 12.192 Punkten. Dass vom US-Jobmarkt eher enttäuschende Daten kamen, beeindruckte die Investoren hierzulande kaum.

DAX Wochenplus: Zwei Prozent

Über die gesamte Handelswoche hinweg legte der deutsche Leitindex um rund zwei Prozent zu. Die größten Gewinner im DAX waren die Papiere von ThyssenKrupp mit plus 4,7 Prozent. Begründet wurde das vor allem damit, dass sich der finnische Aufzugshersteller Kone für die Aufzugsparte von Thyssen interessiert. Siemens hat nach eigenen Angaben Anleihen über 3,5 Milliarden Euro zu teils negativen Renditen ausgegeben. Die Papiere des Konzerns gewannen gut 1 Prozent. Die Wall Street in New York verbucht kleine Gewinne. Und der Euro ist 1,10 45 Dollar wert.