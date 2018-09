Börse: DAX schließt 0,4 Prozent im Plus

Die Vorzugsaktien von VW waren zum Handelsschluss am deutschen Aktienmarkt die zweitgrößten Gewinner mit plus von 1,7 Prozent. Nachdem Thyssenkrupp angekündigt hat, sich aufzuspalten, schossen die Aktien des Stahlkonzerns um fast 10 Prozent in die Höhe. Eine Aktie waren damit gut 22 Euro wert. Die größten Verlierer im DAX sind die Aktien der Lufthansa und die von Covestro mit einem Minus von bis zu 3,6 Prozent.

Lufthansa-Aktein unter Druck

Die Lufthansa will in München stärker wachsen als in Frankfurt am Main. Analysten stuften die Papiere der Fluggesellschaft herab. Daraufhin fielen die Aktien auf den tiefsten Wert seit ungefähr zwei Monaten. Ein Anteilsschein ist gut 21 Euro wert. Der deutsche Aktienmarkt beendete den Handelstag uneinheitlich. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 12.436 Punkten. An der Wall Street steigen die Kurse. Und der Euro ist 1,16 70 Dollar wert.