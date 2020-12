Börse: DAX plus 0,7 Prozent

Der deutsche Aktienmarkt notiert uneinheitlich. Der DAX steigt um 0,7 Prozent auf 13.310 Punkte. Die Vorzugsaktien von VW sind im DAX mit plus 5 Prozent die größten Gewinner. Damit sind die Papiere ungefähr so viel wert wie Mitte vergangener Woche. Die Sorgen der Anleger rund um den Autokonzern sind momentan offenbar nicht ganz so groß. Begründet wird das vor allem mit der Neubesetzung von Vorstandsposten und mit Rückendeckung für VW-Chef Herbert Diess. Zuvor hatte es im Konzern einige Führungsquerelen gegeben. Die Aktien von Daimler und BMW legen um bis zu 1,6 Prozent zu.

Starke Kursschwankungen in der Krise

Die größten Verlierer im DAX sind die Aktien von Delivery Hero - die gestern noch ordentlich gewonnen hatten - und die von Infineon mit einem Minus von jeweils fast 1 Prozent. In der Unsicherheit rund um die Wirtschaftslage und die Beschränkungen in der Corona-Krise schwanken Aktienkurse derzeit recht stark. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,21 58 Dollar wert.