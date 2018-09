Börse: DAX mit starker Wochenbilanz

Die deutschen Börsen haben den Aufwärtstrend der Vortage noch einmal mit deutlichen Zuwächsen fortgesetzt. Der DAX kletterte um 0,8 Prozent nach oben auf 12.431 Punkte. Im Wochenvergleich konnte das wichtigste deutsche Börsenbarometer damit mehr als 2 Prozent zulegen. Die Anleger blickten dabei vor allem auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Dieser hatte sich zwar zu Wochenbeginn nochmals verschärft, aber eben nicht so dramatisch, wie dies Pessimisten befürchtet hatten.

Commerzbank verschwindet aus dem Dax

Tagesgewinner im DAX war die Aktie von E.ON mit einem Kursplus von 3,6 Prozent. Die Papiere von SAP kamen um mehr als 2 Prozent voran. Auf der anderen Seite fielen Infineon um 1,4 Prozent. Die Aktie der Commerzbank gab heute mit einem Plus von 1,3 Prozent ihre Abschiedsvorstellung im DAX. Sie wird am Montag durch das Papier von Wirecard ersetzt. In New York kommt der Dow Jones um 0,4 Prozent voran. Und der Euro notiert bei 1,1740 Dollar.