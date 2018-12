Börse: DAX mit fulminantem Wochenauftakt

Was für ein fulminanter Start in die neue Handelswoche. Der sogenannte Waffenstillstand zwischen den USA und China wirkt geradezu befreiend auf die Börsen. Im Moment ist es offenbar egal, dass noch viele Fragen offen sind. Zum Beispiel die zentrale Frage, was passiert, wenn es nach den vereinbarten 90 Tagen keine grundlegenden Lösungen gibt? Der DAX startet 290 Punkte höher bei 11 547. Der TecDAX gewinnt 3 Prozent.

Autobauer wie erlöst

Ganz oben stehen alle Werte aus der Autobranche, auch deren Zulieferer: Infineon verteuern sich um 7 Prozent, BMW und Daimler um bis zu 6 Prozent. Continental gewinnen 3,5 Prozent. Kein Wunder, die USA und China sind für die deutschen Hersteller die wichtigsten Produktions- und natürlich auch Absatzmärkte. Im MDAX verteuert sich der fränkische Zulieferer Schaeffler um 8 Prozent. Der Euro kostet 1, 13 70 Dollar.