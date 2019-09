Börse: DAX mit freundlichem Wochenstart

Die deutschen Börsen sind freundlich in die neue Woche gestartet. Der DAX kletterte um 0,3 Prozent nach oben auf 12.428 Punkte. Das war der dritte Handelstag mit Gewinnen in Folge. Aus Sicht von Analysten schlägt sich der hiesige Aktienmarkt damit noch sehr ordentlich, trotz der sich eintrübenden Konjunktur-Aussichten. Die Experten verwiesen auf eine positive Monatsbilanz. So konnte der DAX im September insgesamt um etwas mehr als 4 Prozent zulegen.

Lufthansa-Aktie mit deutlichem Plus

Tagesgewinner war die Aktie der Lufthansa mit einem Plus von 2 Prozent. Einer der Gründe war der weiter nachgebende Ölpreis. Die Ausgaben für Kerosin gehören ja zu den größten Kostenblöcken in der Luftfahrt. Die Aktie von Volkswagen verteuerte sich um 0,8 Prozent. Am ersten Tag des großen Musterfeststellungs-Prozesses in Braunschweig gab es noch keine klaren Signale, ob die Kläger mit Schadenersatz von VW rechnen können. In New York gewinnen Dow und Nasdaq jeweils 0,6 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,0910 Dollar.