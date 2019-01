Börse: DAX mit Endspurt ins Wochenende

Bis jetzt ist es nur eine vage Hoffnung, dass sich der Zollstreit zwischen Amerika und China entschärfen könnte. Offiziell bestätigt wurden diese Spekulationen noch nicht. Dennoch steigt der DAX um 1,2 Prozent, auf 11.045 Zähler. Mehrmals ist der Index an der 11.000er Marke gescheitert, aber die charttechnisch wichtigen Zonen liegen nicht unbedingt bei exakt 11.000 Punkten. Gesucht sind aktuell Wirecard, Continental und BASF.

Tesla mit Stellenabbau

Für Gesprächsstoff sorgt eine Meldung von Tesla: Der Firmenchef Elon Musk spricht in einem Brief an die Mitarbeiter von einem "schwierigen Weg". Nach inoffiziellen Berechnungen könnte Tesla nun 3.000 Stellen streichen, dennoch soll die Produktion der neuen Limousine Model 3 hochgefahren werden. Die Aktie hat in New York bereits vorbörslich nachgegeben. Der Euro notiert mit 1,1405 US-Dollar.