Börse: DAX knapp unter 12.900 Punkten

Der DAX drehte ins Plus und schloss ganz knapp unter der Marke von 12.900, bei 12.895, das sind 22 Punkte mehr als gestern. Damit hat der Leitindex in dieser Woche 262 Zähler gutmachen können. Heute hat offensichtlich in erster Linie die freundliche Entwicklung an der Wall Street für einen Stimmungsumschwung gesorgt.

Positive Vorgaben von der Wall Street

Dow Jones und Nasdaq Index sind aktuell mit jeweils 0,7 Prozent im Plus. Nicht nur die neuesten Firmenbilanzen scheinen überwiegend zu überzeugen, sondern auch die neuesten Konjunkturdaten. So hat sich die Stimmung der Konsumenten in den USA in diesem Monat leicht aufgehellt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen stieg von 93,2 auf 95,5 Zähler, wie die Universität Michigan auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Die Verbraucher bewerteten ihre derzeitige Lage besser ein und schauten zugleich optimistischer nach vorn. Der Euro steht bei 1,10 87 Dollar.