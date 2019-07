Börse: DAX im Minus

Die Aktien der Telekom-Tochter T-Mobile US werden in den US-Aktienindex S&P 500 aufgenommen. Das Mobilfunk-Unternehmen ersetze dort den Software-Spezialisten Red Hat, teilte der Index-Betreiber S&P mit. Ab Montag seien die Papiere dann in dem Index gelistet. Die Aktien von T-Mobile US stiegen in Folge der Meldung nachbörslich an der Wall Street um 2,7 Prozent. – Und Red Hat wird in diesen Tagen vom IT-Dienstleister IBM übernommen.

Britische Wirtschaft wächst überraschend

Am deutschen Aktienmarkt fallen die Papiere der Telekom um 0,5 Prozent. Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 12.369 Punkte. Die europäischen Börsen notieren leicht im Minus. Großbritanniens Wirtschaft zeigt sich wenige Monate vor dem geplanten Brexit überraschend robust. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Mai um 0,3 Prozent im Vergleich zum April zu, wie das nationale Statistikamt ONS heute mitteilte. Hinter dem Wachstum stehe vor allem eine Erholung der Autoproduktion. Fahrzeughersteller hatten ihre jährlichen wartungsbedingten Werkschließungen auf den April vorgezogen. Und der Euro ist 1,12 18 Dollar wert.