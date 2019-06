Börse: DAX gibt weiter nach

Die Anleger werden vor dem nahenden G-20-Gipfel spürbar nervöser. Sie warten auf da mögliche Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Rande des Gipfels. Es wird damit gerechnet, dass die beiden Präsidenten am Samstag über den Handelskonflikt beraten. Vor diesem Treffen wird sich wohl kaum einer groß engagieren. Die Zurückhaltung ist auch an den anderen Leitbörsen zu spüren.

Trübe Vorgaben von der Wall Street

Der Nikkei in Tokio büßte heute früh 0,4 Prozent ein, der Dow Jones an der Wall Street schloss gestern Abend nahezu unverändert. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet auch die Ölmärkte. Die Investoren fürchten, dass die Weltwirtschaft unter dem Zollstreit weiter leidet und sich das dann auf die Nachfrage nach Rohöl auswirkt, also die Nachfrage zurückgeht. Und so sinken die Preise, ein Barrel der Rohölsorte Brent kostet rund 64,6 Dollar. Der Euro steht unverändert bei 1,14 07 Dollar.