Börse: DAX fast 1 Prozent im Plus

Am deutschen Aktienmarkt steigen die Kurse. Begründet wird das unter anderem mit recht guten Konjunkturdaten aus China und Firmendaten, die die Anleger größtenteils positiv bewerten. Der DAX steigt um 0,8 Prozent auf 11.749 Punkte. Dass die Sorgen um die Weltkonjunktur momentan nicht im Vordergrund stehen, zeigt sich auch beim Goldpreis. Der gibt etwas nach, bleibt aber auf hohem Niveau mit 1,496 Dollar je Feinunze.

Thyssenrkrupp will Geschäftssparten prüfen

Die größten Gewinner im DAX sind nach den vorgelegten Zahlen die Aktien von Thyssenkrupp mit plus 3,4 Prozent – obwohl der Stahlkonzern unter einer schwächeren Nachfrage der Autobranche leidet, unter steigenden Rohstoffkosten und Einbußen im Stahlgeschäft. Das Unternehmen hat seine Prognose erneut zusammengestrichen. Zugleich stellte der Konzern neben der Aufzugsparte weitere Sparten auf den Prüfstand. Das sei positiv und zeige eine Entschlossenheit, den Konzern zu gesunden, sagte ein Spezialist vom Broker Alpha Wertpapierhandel.

Anleger mit Adidas unzufrieden

Adidas-Papiere fallen um 1,2 Prozent. Der Sportartikelhersteller leidet unter Engpässen bei der Beschaffung von Textilien in Asien, der Umsatz legte in der ersten Jahreshälfte um vier Prozent zu. Den Investoren an der Börse genügt das offenbar nicht. Adidas sei weiter zuversichtlich, dass sich das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunige, sagte der Vorstands-Vorsitzende Kasper Rorsted. Der Konzern habe sich für dieses Jahr ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von fünf bis acht Prozent vorgenommen. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,1210 Dollar wert.