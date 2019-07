Börse: DAX deutlich im Minus

Am deutschen Aktienmarkt fallen die Kurse. Der DAX verliert 1,1 Prozent auf 12.415 Punkte. Allen voran büßen die Papiere von BASF, Deutsche Bank, Covestro und Continental bis zu 5,4 Prozent ein. BASF hat seine Jahresziele gestrichen und warnt vor einem Ergebniseinbruch. Es sei ein offenes Geheimnis gewesen, dass BASF seine Ziele nicht erreichen kann, sagte ein Analyst von der Baader Helvea Bank. Das Ausmaß der Prognose-Senkung sei aber eine Überraschung.

Deutz minus 13 Prozent

Die Aktien des Motorenbauers Deutz fallen um rund 13 Prozent, so viel wie zuletzt vor knapp vier Jahren. Damit beläuft sich das Minus seit Wochenbeginn auf mehr als 18 Prozent. Das Unternehmen hatte vor einigen Wochen noch über eine Anhebung der Gesamtjahresziele nachgedacht, so ein Marktbeobachter an der Börse. Zuletzt hätten sie dagegen vorsichtiger geklungen. Zudem schlage ein negativer Analystenkommentar auf die Stimmung. Und am Devisenmarkt ist der Euro gut 1,12 Dollar wert.