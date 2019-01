Börse: DAX beginnt Handelswoche mit kleinem Plus

Rund 10 Minuten nach Börsenbeginn gewinnt der DAX 0,3 Prozent auf 10.802 Punkte. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China und Fortschritte bei den Gesprächen, die heute und morgen in Peking stattfinden, geben den Kursen etwas Rückenwind. Gespannt warten die Anleger darauf, was am Ende konkret bei den Beratungen herauskommen wird.

Wirecard mit neuer Kooperation in China

Zu den Favoriten im DAX gehören zur Stunde Technologiewerte wie Infineon mit plus 1,9 Prozent und Wirecard mit plus 1,6 Prozent. Der weltweit agierende Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München hat eine Zusammenarbeit mit Ctrip bekannt gegeben, dem größten Online-Reiseveranstalter in China. Ab sofort können dessen Kunden Multiwährungs-Visa-Karten von Wirecard verwenden. Ctrip hat 110 Millionen aktive monatliche Nutzer in China. Der Euro steht bei 1, 14 36 Dollar.