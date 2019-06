Börse: DAX beginnt Handel kaum verändert

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben mit Gewinnen begonnen – auch der DAX, der zeitweise minimal im Minus notiert und nun um 0,1 Prozent steigt auf 12.114 Punkte. Vor dem Wochenende schloss der DAX im Minus – knapp unter der Marke von 12.100 Zählern. Die Vorgaben von den internationalen Börsen sind uneinheitlich. Der Nikkei in Tokio gewann 0,2 Prozent. Die größten Gewinner im deutschen Leitindex sind nun die Papiere der Deutschen Bank mit plus 3,9 Prozent – nachdem die „Financial Times“ über eine geplante Bad Bank berichtet hat.

Lufthansa senkt Jahresprognose

Lufthansa-Aktien rutschen nach der Prognosesenkung um mehr als 11 Prozent ab. Ein Anteilsschein ist damit rund 15,70 Euro wert. Insgesamt dürften sich die Investoren nicht all zu weit vor wagen. Sie warten auf die geldpolitischen Entscheidungen einiger Zentralbanken in dieser Woche. Am Mittwoch steht zunächst die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Die Anleger halten es für möglich, dass die Fed den Leitzins senkt. Der Ölpreis fällt. Das Barrel Brent-Öl kostet rund 61,70 Dollar. Und der Euro ist 1,12 07 Dollar wert.