Börse: DAX-Anleger vor bewegter Woche

Die Entspannungssignale beim Brexit aber auch im US-Handelsstreit mit China hatten dem DAX in der vergangenen Woche ja ein neues Jahreshoch beschert. Die neue Handelswoche dürfte eher verhalten beginnen. Allerdings sind die Börsianer auch schon daran gewöhnt, auf einen Austrittstermin der Briten zuzulaufen, der dann kurz vor dem Ziel wieder verschoben wird, so hört man von Marktexperten. Und so sehen sehr frühe vorbörsliche Prognosen den DAX derzeit sogar leicht im Plus. Der Euro steht bei 1, 11 60 Dollar.

Zahlenflut an den deutschen Börsen

Im Wochenverlauf stehen einige wichtige Ereignisse auf der Agenda. Heute wird der DAX-Konzern SAP Quartalszahlen vorlegen. Vorläufige Eckdaten wurden ja bereits Mitte Oktober vorgelegt und hatten da bereits für einen kräftigen Kursanstieg gesorgt. Im Wochenverlauf folgen der Chemiekonzern BASF, der Autobauer Daimler und der Triebwerkshersteller MTU. Am Donnerstag leitet Mario Draghi zum letzten Mal eine Ratssitzung der Europäischen Zentralbank und am Freitag gibt es noch das ifo- Geschäftsklima. Die asiatischen Börsen machen am Morgen keine großen Sprünge.