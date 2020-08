Börse: CureVac mit Traumstart in New York

Was für ein Debüt. Die Tübinger Biotechnologiefirma glänzte bei ihrem Börsengang in New York. Der Ausgabepreis lag bei 16 Dollar, der New Yorker Schlusskurs bei 55,90 Dollar - besser geht es nicht. Die Börsen geben derzeit Unternehmen, die an einem Corona-Impfstoff arbeiten, jede Menge Vorschusslorbeeren. Wer hier das Rennen macht, hat eine goldgeränderte Zukunft vor sich. Die großen New Yorker Indizes schlossen nach einer Woche mit vielen Rekordversuchen uneinheitlich. Der Dow Jones gewann 34 auf 27 930 Punkte. Der NASDAQ verlor lediglich 0,2 Prozent.

DAX mit positiver Bilanz

Der DAX gab am letzten Handelstag 92 auf 12 901 Punkte nach. Seine Wochenbilanz bleibt mit 1,8 Prozent positiv. Nicht zu vergessen ist auch die Tatsache, dass er am Dienstag über die Marke 13 000 klettern konnte. Trotz der Corona-Krise stehen die Börsen weltweit glänzend da. Der Euro kostete 1, 18 40 Dollar. Rigobert Kaiser B 5 Börse