Börse: China kündigt Vergeltung für Strafzölle an

Man habe keine andere Wahl als Vergeltungsschritte zu ergreifen, heißt es in einer Stellungnahme in Peking. Die Zölle brächten neue Unsicherheiten in die Verhandlungen beider Länder. Allerdings gibt es keine Details, wie die Vergeltungsmaßnahmen ausfallen werden. Der Handelsstreit drückt auch auf die Stimmung an den deutschen Börsen, der DAX startet 0,1 Prozent tiefer bei 12.085. SAP verbilligen sich zum Auftakt um ein Prozent. Die Titel leiden offensichtlich unter einer schwachen Umsatzentwicklung des US-Konkurrenten Oracle.

Zalando unter Druck

Im MDAX enttäuschen Zalando. Der Modehändler hat seine Jahresprognosen erneut nach unten korrigiert. Die Hitzewelle in Europa wird als Grund für die Entwicklung genannt. Die habe eine rückläufige Nachfrage und höhere Rabatte im gesamten Modemarkt mit sich gebracht. Die Titel knicken um 18,9 Prozent ein. Der Euro steht bei 1,16 80 Dollar.