Börse: Brexit-Hoffnung treibt Dax an

Der Dax konnte nach den kräftigen Gewinnen von gestern heute weiter nach oben marschieren. Herausgekommen ist ein Plus von 0,3 Prozent auf 12.670 Punkte. Das war der höchste Endstand seit rund einem Jahr. Der M-Dax hielt sich ganz leicht im Plus. Der Tecdax schloss mit leichten Verlusten. Spitzenreiter im Dax waren Volkswagen, Fresenius und MTU mit bis zu 3 Prozent Plus.

Käufer für Thyssens Aufzusparte

Im M-Dax führte am Ende ThyssenKrupp mit fast 5 Prozent mehr. Berichten zufolge will der finnische Industriekonzern Kone gemeinsam mit dem Finanzinvestor CVC ein Gebot für die Aufzugssparte abgeben. Noch kurz zur Wall Street: dort kommt der Dow Jones momentan kaum vom Fleck. Und der Euro steht aktuell bei 1, 10 75 Dollar.